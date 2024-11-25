Il retroscena dal Marocco sull'arrivo di Richardson. Lo voleva il Tottenham ma Palladino l'ha convinto

Richardson è approdato a Firenze nel mercato estivo ed è stato fondamentale mister Palladino nella scelta del centrocampista marocchino. Oltre agli Spurs c'erano anche Everton, Ajax e Leicester su di lui

Come riportato dal portale marocchino Hespress, Amir Richardson avrebbe rifiutato l’offerta di quattro club della Premier League, tra cui l’Everton, prima di firmare con la Fiorentina la scorsa estate.

Amir Richardson avrebbe ricevuto due offerte dalla Premier League, ognuna del valore di 8 milioni di sterline, durante l’ultimo mercato, ma ha preferito approdare in Serie A con la maglia Viola.

Il giocatore dei Leoni dell’Atlante sarebbe stato contattato in particolare da Everton e Tottenham, dopo le sue impressionanti prestazioni con la nazionale durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L'Everton aveva avviato delle trattative con l’agente di Richardson, ed altri contatti erano stati stabiliti anche con l'Ajax, Fenerbahçe e Leicester City.

Tuttavia, la Fiorentina è riuscita a distinguersi grazie al coinvolgimento personale del suo allenatore, Rafaele Palladino, che ha tenuto una videoconferenza con il giocatore per presentargli il progetto del club. Convinto, Richardson ha firmato un contratto valido fino all’estate del 2029.

Dopo il suo arrivo in Italia, Richardson ha iniziato solo tre partite in Serie A in questa stagione, nonostante una campagna eccezionale in Ligue 1 con lo Stade de Reims. Tuttavia, sta ancora faticando a trovare il suo ritmo in Italia, avendo disputato 12 partite complessive tra tutte le competizioni.

Ricordiamo che Amir Richardson è stato schierato come titolare in nove occasioni con la nazionale marocchina da quando Walid Regragui ha deciso di affidarsi a lui per integrare i Leoni dell’Atlante.

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