Sentite Orlando: "La Fiorentina cresce ma se a Kean viene il raffreddore gioca Kouamè che non la vede mai"

Kean a 18 anni ha avuto subito un grande successo, con contratti mostruosi e ha perso la testa

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi anche sulla Fiorentina che continua ad essere trascinata da Moise Kean. Ecco le sue parole:

Retegui, Kean, Thuram e Lukaku: chi è più indispensabile per la propria squadra?

"Kean. La Fiorentina cresce in tutti i reparti ma se gli viene il raffreddore a Kean gioca Kouamè che non la vede mai. Kean a 18 anni ha avuto subito un grande successo, con contratti mostruosi e ha perso la testa. Ora con la testa giusta è arrivato a Firenze, ha la fiducia e sta facendo una grande stagione".

IL PARERE DI ANTONIO DI GENNARO

https://www.labaroviola.com/di-gennaro-non-ha-dubbi-kean-e-piu-forte-di-vlahovic-e-indispensabile-e-devastante/278226/