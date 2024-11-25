Di Gennaro non ha dubbi: "Kean è più forte di Vlahovic. È indispensabile e devastante"

L'ex calciatore e commentatore, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Radio TMW e tra i temi affrontati si è soffermato sull'importanza di Moise Kean per la Fiorentina. Queste le sue parole:Juventus che si...

L'ex calciatore e commentatore, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Radio TMW e tra i temi affrontati si è soffermato sull'importanza di Moise Kean per la Fiorentina. Queste le sue parole:

Juventus che si è presentata senza attaccante e Motta ha fatto delle scelte anche discutibili. Ad oggi un appunto per questa situazione va fatta più a Motta o a Giuntoli?

"Non ha punte, poi segna meno delle altre big. Weah poteva fare quel ruolo, ma ripeto, arrivare a novembre con una punta sola è un errore. Aggiungo però che ho visto un Milan-Juve con errori tecnici mostruosi. Se questo è il manifesto del nuovo calcio, contenti voi...Ha fatto un errore Giuntoli sul mercato, ma con le cifre spese sul mercato qualcosa si doveva fare davanti".

Retegui, Kean, Thuram e Lukaku: chi è più indispensabile per la propria squadra?

"Kean, è l'unico lì davanti ed è devastante".

Tra Kean e Thuram chi sceglie?

"Thuram è più costante ma Kean è lì. Ma questo Kean è più forte di Vlahovic, su questo non ci piove".

GLI AUGURI DI MISTER PALLADINO A ROCCO COMMISSO CON DEDICA

https://www.labaroviola.com/la-dedica-di-palladino-a-commisso-altra-grande-prestazione-di-squadra-che-va-al-nostro-presidente/278222/