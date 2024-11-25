La dedica di Palladino a Commisso: "Altra grande prestazione di squadra che va al nostro Presidente"

Palladino celebra il 7° trionfo consecutivo dedicando il successo e un messaggio speciale al presidente Commisso per il suo 75° compleanno

Dopo il settimo successo consecutivo in campionato, ottenuto battendo il Como di Cesc Fabregas, Raffaele Palladino ha rivolto un pensiero speciale al presidente Rocco Commisso, che oggi celebra il suo 75º compleanno. L’allenatore della Fiorentina ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram ufficiale, dedicando la vittoria di ieri al presidente e accompagnandola con un messaggio di auguri:

"Un'altra grande prestazione di squadra che dedichiamo al nostro Presidente. Tanti auguri!"

Kean: “Palladino è come un padre per me. Quest’estate mi ero promesso di tornare ad alti livelli”

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