Kean: "Palladino è come un padre per me. Quest'estate mi ero promesso di tornare ad alti livelli"
Intervenuto ai microfoni della tv americana CBS, Moise Kean ha così parlato dei suoi primi mesi in maglia della Fiorentina, tornando anche sulle difficoltà avute nella passata stagione: "Lo scorso ann...
Intervenuto ai microfoni della tv americana CBS, Moise Kean ha così parlato dei suoi primi mesi in maglia della Fiorentina, tornando anche sulle difficoltà avute nella passata stagione: "Lo scorso anno ho avuto tanti infortuni, non è stato il massimo. Quando passi periodi brutti, non devi tenere la testa bassa ma devi rimanere positivo. Quest'estate mi sono promesso che sarei tornato su certi livelli".
Su Palladino: "Non vi mentirò, mi aveva già chiamato lo scorso anno - confermando quanto vi avevamo anticipato - ed era interessato a farmi di nuovo crescere. Quest'anno è molto importante per me, e Palladino ai miei occhi è come un padre. Abbiamo un'ottima connessione, in ogni cosa che facciamo. Non tutti hanno la fortuna di avere un allenatore con cui puoi parlare. E ora le cose stanno iniziando ad andare bene"
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