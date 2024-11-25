Dalla Spagna: Fiorentina su Angel Correa dell'Atlético Madrid. Servono 20 milioni, c'è anche la Juve

Futuro in Italia per Ángel Correa? L'attaccante dell’Atlético Madrid sta vivendo una stagione con meno spazio in campo rispetto agli anni passati, attirando l’attenzione di diversi club europei. Secon...

Futuro in Italia per Ángel Correa? L'attaccante dell’Atlético Madrid sta vivendo una stagione con meno spazio in campo rispetto agli anni passati, attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo quanto riportato da Fichajes, Fiorentina, Juventus e Crystal Palace stanno monitorando la situazione dell’argentino, che ha un contratto con i rojiblancos fino al 2026. L’Atlético Madrid avrebbe fissato il prezzo di Correa a 20 milioni di euro, una cifra che rende l’argentino un obiettivo appetibile per i club interessati.

TONI AVVERTE: “KEAN DOVRÀ ESSERE FORTE QUANDO ARRIVERANNO LE PRIME CRITICHE E NON SARÀ PIÙ COCCOLATO”

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