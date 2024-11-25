Toni avverte: "Kean dovrà essere forte quando arriveranno le prime critiche e non sarà più coccolato"

L'ex centravanti Luca Toni ai microfoni di 'Radio Serie A' ha analizzato lo straordinario momento di forma della Fiorentina, sua ex squadra: "Che bella questa Fiorentina, sta facendo qualcosa di strao...

L'ex centravanti Luca Toni ai microfoni di 'Radio Serie A' ha analizzato lo straordinario momento di forma della Fiorentina, sua ex squadra: "Che bella questa Fiorentina, sta facendo qualcosa di straordinario e ha trovato un Kean che ha capito di poter fare il centravanti importante. Kean ha trovato una piazza che sa amare, che lo coccola, e un allenatore che lo valorizza. Poi ora non bisogna mettergli troppa pressione, ci sono squadre più forti, ma quando sei lì davanti…

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Kean ha capito di dover fare il centravanti importante, aveva bisogno di coccole e poi è stato bravo lui a fare il salto di qualità. Perché poi deve scattare qualcosa in te e in lui è scattato qualcosa di importante. Tutti i giocatori vanno coccolati, quando un giocatore sente la fiducia dell'allenatore, della piazza, della società, dà il meglio. Il problema è quando arrivano le prime critiche e non sei più coccolato: a quel punto devi essere tu forte e continuare a essere un giocatore importante". Lo riporta Tuttomercatoweb

ACERBI OUT

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