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Toni avverte: "Kean dovrà essere forte quando arriveranno le prime critiche e non sarà più coccolato"

L'ex centravanti Luca Toni ai microfoni di 'Radio Serie A' ha analizzato lo straordinario momento di forma della Fiorentina, sua ex squadra: "Che bella questa Fiorentina, sta facendo qualcosa di strao...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2024 12:07
Toni avverte: "Kean dovrà essere forte quando arriveranno le prime critiche e non sarà più coccolato" -
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L'ex centravanti Luca Toni ai microfoni di 'Radio Serie A' ha analizzato lo straordinario momento di forma della Fiorentina, sua ex squadra: "Che bella questa Fiorentina, sta facendo qualcosa di straordinario e ha trovato un Kean che ha capito di poter fare il centravanti importante. Kean ha trovato una piazza che sa amare, che lo coccola, e un allenatore che lo valorizza. Poi ora non bisogna mettergli troppa pressione, ci sono squadre più forti, ma quando sei lì davanti…

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Kean ha capito di dover fare il centravanti importante, aveva bisogno di coccole e poi è stato bravo lui a fare il salto di qualità. Perché poi deve scattare qualcosa in te e in lui è scattato qualcosa di importante. Tutti i giocatori vanno coccolati, quando un giocatore sente la fiducia dell'allenatore, della piazza, della società, dà il meglio. Il problema è quando arrivano le prime critiche e non sei più coccolato: a quel punto devi essere tu forte e continuare a essere un giocatore importante". Lo riporta Tuttomercatoweb

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