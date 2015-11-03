Notizie Correa Fiorentina

Dalla Spagna: Fiorentina su Angel Correa dell'Atlético Madrid. Servono 20 milioni, c'è anche la Juve
25 novembre 2024 14:20
Sky Sport anticipa la formazione dell'Inter. Inzaghi fa fuori Lautaro, Correa possibile titolare
31 marzo 2023 20:46
Sky Sport, i probabili 11 di Inzaghi: Correa e Darmian dal 1', out Dzeko e Dumfries
22 ottobre 2022 16:41
Sky Sport, Correa out dai convocati: non sarà rischiato con la Fiorentina dopo lo scontro con De Silvestri
20 settembre 2021 18:07
Paura per Correa ma è solo una grande botta: punta a recuperare per la sfida contro la Fiorentina
19 settembre 2021 09:15
Dragowski: "La parata su Correa? Ho fatto solo il mio lavoro, devo dire grazie ai compagni per la partita"
10 maggio 2021 13:50
Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"
06 maggio 2021 16:21
Errore in costruzione di Badelj, gol di Correa
27 ottobre 2019 22:00
Pezzella su Correa: "È un amico ma dentro il campo non ci sono amici. È un grande giocatore"
25 ottobre 2019 20:34
Monelli: "Chiesa-Ribery perfetti assieme, ora però serve un 9. Correa? Perfino Batistuta.."
22 ottobre 2019 21:21
Correa porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Milan battuto 1-0. Il racconto della gara
25 aprile 2019 01:00
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