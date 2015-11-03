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Notizie Correa Fiorentina

Dalla Spagna: Fiorentina su Angel Correa dell'Atlético Madrid. Servono 20 milioni, c'è anche la Juve

25 novembre 2024 14:20

Sky Sport anticipa la formazione dell'Inter. Inzaghi fa fuori Lautaro, Correa possibile titolare

31 marzo 2023 20:46

Sky Sport, i probabili 11 di Inzaghi: Correa e Darmian dal 1', out Dzeko e Dumfries

22 ottobre 2022 16:41

Sky Sport, Correa out dai convocati: non sarà rischiato con la Fiorentina dopo lo scontro con De Silvestri

20 settembre 2021 18:07

Paura per Correa ma è solo una grande botta: punta a recuperare per la sfida contro la Fiorentina

19 settembre 2021 09:15

Dragowski: "La parata su Correa? Ho fatto solo il mio lavoro, devo dire grazie ai compagni per la partita"

10 maggio 2021 13:50

Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"

06 maggio 2021 16:21

Errore in costruzione di Badelj, gol di Correa

27 ottobre 2019 22:00

Pezzella su Correa: "È un amico ma dentro il campo non ci sono amici. È un grande giocatore"

25 ottobre 2019 20:34

Monelli: "Chiesa-Ribery perfetti assieme, ora però serve un 9. Correa? Perfino Batistuta.."

22 ottobre 2019 21:21

Correa porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Milan battuto 1-0. Il racconto della gara

25 aprile 2019 01:00

Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."

07 marzo 2019 07:28

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