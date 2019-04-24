Correa porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Milan battuto 1-0. Il racconto della gara

La squadra allenata da Simone Inzaghi batte il Milan 1-0 a San Siro e va in finale di Coppa Italia. Decisivo Correa (primo gol del 2019) al 13' del secondo tempo. Annullato un bel gol di testa di Cutr...

La squadra allenata da Simone Inzaghi batte il Milan 1-0 a San Siro e va in finale di Coppa Italia. Decisivo Correa (primo gol del 2019) al 13' del secondo tempo. Annullato un bel gol di testa di Cutrone per fuorigioco a un quarto d'ora dalla fine. Nel primo tempo infortuni per Milinkovic-Savic e Calabria

Ecco il tabellino del match:

MILAN-LAZIO 0-1

58' Correa

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara (65' Cutrone), Romagnoli; Calabria (40' Conti), Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (57' Calhanoglu). All: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic (15' Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (85' Badelj), Lulic; Correa (74' Caicedo), Immobile. All: Simone Inzaghi

Ammoniti: Luiz Felipe (L), 70' Musacchio (M), Caicedo (L), Bakayoko (M)

La Lazio conquista la sua decima finale di Coppa Italia, i biancocelesti proveranno a vincere il trofeo per la settima volta il 15 maggio all'Olimpico, contro Atalanta o Fiorentina. Inzaghi confeziona un'altra partita quasi perfetta in una stagione di alti e bassi, battendo 1-0 il Milan e prendendosi la rivincita dell'infuocato scontro diretto per la Champions perso una decina di giorni fa. Questa volta da censurare sono solo i cori razzisti dei tifosi biancocelesti. Per motivi puramente tecnici è invece bocciato il Milan, impacciato, tenuto a galla per quasi un'ora da uno strepitoso Reina e distratto a tal punto da subire il gol di Correa in contropiede dopo un corner al 13' della ripresa.

Fonte: Skysport