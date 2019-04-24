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Correa porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Milan battuto 1-0. Il racconto della gara

La squadra allenata da Simone Inzaghi batte il Milan 1-0 a San Siro e va in finale di Coppa Italia. Decisivo Correa (primo gol del 2019) al 13' del secondo tempo. Annullato un bel gol di testa di Cutr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 01:00
Correa porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Milan battuto 1-0. Il racconto della gara -
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La squadra allenata da Simone Inzaghi batte il Milan 1-0 a San Siro e va in finale di Coppa Italia. Decisivo Correa (primo gol del 2019) al 13' del secondo tempo. Annullato un bel gol di testa di Cutrone per fuorigioco a un quarto d'ora dalla fine. Nel primo tempo infortuni per Milinkovic-Savic e Calabria

Ecco il tabellino del match:

MILAN-LAZIO 0-1

58' Correa

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara (65' Cutrone), Romagnoli; Calabria (40' Conti), Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (57' Calhanoglu). All: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic (15' Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (85' Badelj), Lulic; Correa (74' Caicedo), Immobile. All: Simone Inzaghi

Ammoniti: Luiz Felipe (L), 70' Musacchio (M), Caicedo (L), Bakayoko (M)

La Lazio conquista la sua decima finale di Coppa Italia, i biancocelesti proveranno a vincere il trofeo per la settima volta il 15 maggio all'Olimpico, contro Atalanta o Fiorentina. Inzaghi confeziona un'altra partita quasi perfetta in una stagione di alti e bassi, battendo 1-0 il Milan e prendendosi la rivincita dell'infuocato scontro diretto per la Champions perso una decina di giorni fa. Questa volta da censurare sono solo i cori razzisti dei tifosi biancocelesti. Per motivi puramente tecnici è invece bocciato il Milan, impacciato, tenuto a galla per quasi un'ora da uno strepitoso Reina e distratto a tal punto da subire il gol di Correa in contropiede dopo un corner al 13' della ripresa.

Fonte: Skysport

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