Labaro Viola

Notizie Semifinale Fiorentina

Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà

01 maggio 2024 18:23

Semifinale Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta: l'andata si giocherà il 3 Aprile ore 21 al Franchi

05 febbraio 2024 15:33

Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”

06 aprile 2023 00:10

Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni

20 aprile 2022 23:29

Li abbiamo dominati ovunque, in campo e sugli spalti. Hanno fatto solo quel maledetto cross

03 marzo 2022 20:45

Ufficiale, rinviata Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia in programma domani sera

04 marzo 2020 13:09

Correa porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Milan battuto 1-0. Il racconto della gara

25 aprile 2019 01:00

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