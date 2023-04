Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”

Semifinale perfetta, con più cattiveria si poteva chiudere con più gol

Nel primo tempo la Fiorentina ha avuto tre chiare occasioni da gol e nove azioni pericolose, di queste solo una è entrata. Grazie Arturo.

Il primo tempo poteva sorridere molto di più alla squadra, ma purtroppo non siamo riusciti a chiuderla.

Nel secondo tempo la Cremonese ci ha provato, è solo un San Pietro Terracciano ci ha tolto dai guai con almeno tre interventi super.

La chiave dell’incontro però era lì, in un fallo di mano, che di fatto concorreva anche all’espulsione di Aiuw.

E in questo frangente che Sarr, in versione Dibu Martinez faceva lo sborone e il buffone con Gonzalez. L’argentino non se lo filava per niente, e con freddezza chirurgica, prima metteva a sedere il portiere con pala dall’altro lato, e poi con la stessa freddezza lo fissava dopo aver segnato.

Il karma esiste, tu mi sfotti, io ti castigo.

È stata una partita sotto certi aspetti perfetta perché ci restituisce parecchie certezze.

Quarta è sempre più determinante, insieme ad Igor sta formando una grande coppia centrale ed entrambi posseggono una notevole tecnica anche per impostare.

Dodò in questo momento è secondo solo a Di Lorenzo in serie A. Il brasiliano sta imparando anche a difendere, il viaggio verso la consacrazione è alle battute finali, finalmente.

Cabral ormai è l’attaccante titolare. Non me ne voglia Jovic, ma Arturo fa molto di più. Lotta su tutti i palloni e fa parecchi movimenti che aiutano tantissimo la squadra. Un lavoro sporco, ma qualcuno lo dovrà pur fare. Grande re Artù!

Italiano sta schierando quasi sempre gli stessi, sintomo di cambiamenti che stanno solo giovando alla stagione della Fiorentina . Continuiamo così Mr.

In questi quattro punti ci sono più o meno tutti gli ingredienti mancati ad inizio stagione. Una difesa finalmente solida, la spinta dei terzini, l’attaccante titolare e le scelte dell’allenatore.

Non ho nulla da recriminare, la stagione si sta dipingendo sempre di più di ottimismo, ma è ovvio che a volte penso ad alcune partite perse durante la stagione, altrimenti che tifoso sarei senza rimorsi?

Alla fine va bene così. Meglio godere oggi è non pensare a ciò che poteva essere e non è stato. Siamo con un piede in finale di coppa Italia, ci aspetta un quarto di conference e il campionato ci dice che siamo a pochissimi punti dall’Europa, What else?

Infine vorrei fare un plauso a tutto il popolo viola presente a Cremona, fare una coreografia in trasferta non è facile. Ma noi le sappiamo fare ovunque, qualcuno a Torino invece non le sa fare e basta.

JAMME GUAGLIÙ CE STAMME MAGNANNE A TUTTE QUANTE!!!

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “RIVINCITA PER TERRACCIANO. POTEVAMO FARE PIÙ GOL NEL PRIMO TEMPO. ONDA VIOLA CHE CI SEGUE”