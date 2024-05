Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà

I belgi, da anni sono abituati a calcare i più importanti palcoscenici europei, passando da competizioni come l’Europa League e la Champions League. Sono tornati a brillare proprio in questo periodo, grazie alla cura del nuovo tecnico Nicky Hayen. In campionato, dopo aver concluso la regular season al quarto posto, sono primi a pari punti con l’Anderlecht nel Championship Round. E nelle ultime sette partite tra coppa e campionato hanno raccolto solo vittorie.

La Fiorentina si ritroverà di fronte una squadra che, a differenza del Viktoria Plzen, non rinuncia ad attaccare. Anche perché dispone di giocatori interessanti e di qualità come il ragazzo norvegese Nusa, l’attaccante brasiliano Thiago, oppure l’ala spagnola Jutglà (ex Barcellona), protagonista assoluto nel match di Salonicco con 2 reti segnate. Il Club Brugge, però, sta facendo bene anche in difesa, collezionando ben quattro clean sheet nelle ultime sette gare. La viola, escludendo la sconfitta di Bergamo in Coppa Italia, in Serie A è tornata a vincere due gare di fila battendo agevolmente, prima la Salernitana (0-2) e poi il Sassuolo (5-1), riavvicinandosi al settimo posto. Vincenzo Italiano domenica ha fatto molto turnover, facendo riposare diversi giocatori chiave, e contro i belgi rivedremo in campo dal 1′ minuto: Belotti, Beltran, Dodò, Biraghi, Terracciano, Nico Gonzalez e Bonaventura.