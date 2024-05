Commisso è arrivato a Firenze, subito al Viola Park per caricare la squadra. Domani sarà allo stadio

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, come annunciato direttamente alla squadra domenica sera, è arrivato questa mattina a Firenze e poi è andato subito al Viola Park dove ha salutato giocatori, mister e staff, caricando tutta la truppa in vista della semifinale contro il Club Brugge. Il patron ha poi ha visto la partita della Fiorentina Women insieme alla moglie Catherine ed al direttore generale Alessandro Ferrari. Una partita importante perché ha permesso alle ragazze di tornare in Champions League dopo diversi anni. Domani Commisso sarà allo stadio per la gara di Conference.

