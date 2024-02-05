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Semifinale Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta: l'andata si giocherà il 3 Aprile ore 21 al Franchi

Annunciate le date per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa: andata il 3 aprile al Franchi, ritorno a Bergamo il 24

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2024 15:33
Semifinale Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta: l'andata si giocherà il 3 Aprile ore 21 al Franchi -
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Sono appena state annunciate le date e gli orari per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa tra Fiorentina e Atalanta.

Andata allo stadio Artemio Franchi mercoledì 3 Aprile ore 21.00
Ritorno al Gewiss venti giorni dopo, mercoledì 24 Aprile sempre alle ore 21.00

 

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