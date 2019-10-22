Monelli: "Chiesa-Ribery perfetti assieme, ora però serve un 9. Correa? Perfino Batistuta.."

L'ex attaccante della Lazio, Paolo Monelli, é stato contattato dall'emittente ElleRadio riguardo il prossimo match della Lazio, la quale è attesa domenica sera al Franchi contro la Fiorentina. Ecco al...

L'ex attaccante della Lazio, Paolo Monelli, é stato contattato dall'emittente ElleRadio riguardo il prossimo match della Lazio, la quale è attesa domenica sera al Franchi contro la Fiorentina. Ecco alcuni passaggi: “Fiorentina e Lazio sono squadre simili per certi versi. I viola hanno patito l'inizio, anche per un fattore d’esperienza essendo il gruppo meno esperto della massima serie. Con Ribery e Chiesa si completano in avanti, ma ora credo che un attaccante vero, di un 9 di riferimento, sia necessario. Pensate cosa sta dimostrando la Lazio con Immobile. Sarà una partita equilibrata come quelle degli ultimi anni. Correa? Credo che meriti fiducia, anche lo stesso Batistuta sbagliava molti gol quando è arrivato alla Fiorentina. L'argentino ha una qualità che si riscontra in pochi di quel livello, gli va dato il giusto tempo e poi comincerà a fare anche gol".

Tuttomercatoweb.com