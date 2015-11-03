Notizie Monelli Fiorentina

Monelli: "I tifosi fanno perdere la tranquillità. Retrocessione? Tutto può succedere"
07 ottobre 2025 16:23
Monelli: "Vendere Fagioli è stata una follia della Juventus. In Italia uno dei migliori giovani"
01 aprile 2025 19:10
Una figurina sbagliata che vale quasi 6 milioni di euro. C'è anche quella di Baggio con la Fiorentina
30 aprile 2022 10:52
Monelli: "Caso Vlahovic? È prematuro, la scadenze è nel 2023. Situazione da affrontare a maggio"
20 ottobre 2021 22:14
Monelli: "Auguri grande Antogno, mio grande capitano in viola. Quest'anno squadra troppo giovane.."
01 aprile 2020 20:20
Monelli: "Chiesa-Ribery perfetti assieme, ora però serve un 9. Correa? Perfino Batistuta.."
22 ottobre 2019 21:21
(VIDEO): Fiorentina-Napoli una classica del sabato. Ricordate l’eurogol di Monelli?
09 febbraio 2019 09:52
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