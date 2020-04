Oggi è il giorno del sessanteseiesimo compleanno di Giancarlo Antognoni, uno dei calciatori italiani più importanti della storia. Tra i tanti, ha voluto fargli gli auguri anche Paolo Monelli. Intervenendo a TMW News l’ex attaccante gigliato ha mandato un messaggio al suo vecchio compagno di squadra: “Gli faccio tanti auguri, è una bandiera viola e sono stato molto onorato di aver fatto parte della Fiorentina degli anni Ottanta e di aver avuto Giancarlo come capitano. Lo ricordo volentieri come calciatore e come uomo e gli dico ancora: buon compleanno”.

Da ex viola invece che idea si è fatto sull’attuale Fiorentina e che cosa si aspetta nell’immediato futuro?

“In questo campionato non ha fatto benissimo. Credevo che con la rosa a disposizione potesse avere un andamento migliore e una posizione di classifica più interessante. È una squadra con diversi giovani, la mancanza,a di Ribery ha tolto sicurezza ai più ed ormai la stagione non andrà oltre la mezza classifica. Spero che ci sia la ripresa del campionato e che la Fiorentina possa raggiungere una zona tranquilla della graduatoria per poi ambire nella prossima stagione a qualcosa di meglio anche grazie agli acquisti che sono stati messi a segno e a quelli che faranno”.