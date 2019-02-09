(VIDEO): Fiorentina-Napoli una classica del sabato. Ricordate l’eurogol di Monelli?
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina, a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida di oggi: Fiorentina-Napoli, una classica, spesso giocat...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 09:52
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina, a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida di oggi: Fiorentina-Napoli, una classica, spesso giocata al sabato piena di colori ed emozioni: Baiano assistman, Batistuta mattatore, Galdiolo, ed un eurogol di Monelli: “Oggi è sabato... menomale!”