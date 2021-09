Paura per Correa ma è solo una grande botta: punta a recuperare per la sfida contro la Fiorentina

Una grande paura, una corsa veloce in ospedale e poi il sospiro per lo scampato pericolo: Joaquin Correa non ha fratture al bacino. Dolore si e pure tanto, al punto che l’argentino è in dubbio per la partita di martedì contro la Fiorentina: si cercherà di recuperarlo di gran fretta ma tutto dipenderà dal modo in cui assorbirà tra oggi e domani la botta presa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

