R. De Magistris: “Vlahovic difficilmente rinnoverà con la Fiorentina: pronto al grande salto, c’è la Juve”

“Dusan Vlahovic – ha scritto Raimondo De Magistris nel suo editoriale su TMW – , altro giocatore che, a proposito di accordi che non arrivano, difficilmente rinnoverà il contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023 e la prossima estate – dopo una stagione che si preannuncia da grande protagonista – tenterà il grande salto. Con la Juve in prima fila: lui sì che sarebbe acquisto in linea col nuovo corso bianconero”.

