Errore in costruzione di Badelj, gol di Correa
Si porta in vantaggio la Lazio al 25' del primo tempo. Brutta palla persa in costruzione da Badelj che regala la palla a Immobile. Il giocatore laziale lancia Correa che davanti alla porta non sbaglia...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 22:00
Si porta in vantaggio la Lazio al 25' del primo tempo. Brutta palla persa in costruzione da Badelj che regala la palla a Immobile. Il giocatore laziale lancia Correa che davanti alla porta non sbaglia.