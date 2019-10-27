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Errore in costruzione di Badelj, gol di Correa

Si porta in vantaggio la Lazio al 25' del primo tempo. Brutta palla persa in costruzione da Badelj che regala la palla a Immobile. Il giocatore laziale lancia Correa che davanti alla porta non sbaglia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 22:00
Errore in costruzione di Badelj, gol di Correa - Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Si porta in vantaggio la Lazio al 25' del primo tempo. Brutta palla persa in costruzione da Badelj che regala la palla a Immobile. Il giocatore laziale lancia Correa che davanti alla porta non sbaglia.

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