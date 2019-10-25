Pezzella su Correa: "È un amico ma dentro il campo non ci sono amici. È un grande giocatore"

"Sappiamo che giocatore è Immobile, lo ha dimostrato in questi anni con i gol".German Pezzella, capitano della Fiorentina, parla così a Sky Sport in vista del posticipo di Serie A contro la Lazio."Pro...

"Sappiamo che giocatore è Immobile, lo ha dimostrato in questi anni con i gol".

German Pezzella, capitano della Fiorentina, parla così a Sky Sport in vista del posticipo di Serie A contro la Lazio.

"Proveremo a fermarlo, del resto di giocatori così forti nel campionato italiano ce ne sono tanti. Correa? E' un grande giocatore, in un momento di forma importante. Ha rinnovato da poco con la Lazio e questo dimostra anche la fiducia che il club ripone in lui. Si è meritato tutto questo grazie alle prestazioni in campo. E' una brava persona, ma dentro al campo non ci sono amici...(ride, ndr). Proveremo a fermare anche lui".

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