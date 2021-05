Dragowski: “La parata su Correa? Ho fatto solo il mio lavoro, devo dire grazie ai compagni per la partita”

Bartlomiej Dragowski ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina:

“Per noi la situazione non era facile, ancora non siamo salvi ma è una vittoria importante che ci avvicina alla salvezza. Siamo contenti ma dobbiamo dare tutto. La parata su Correa sullo 0-0? Quello è il mio lavoro, sono lì per questo. Per il resto devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato nella partita di sabato”

GALLI: “DAREI A VLAHOVIC ANCHE 5 MILIONI ALL’ANNO, MEGLIO DI LUI SOLO HAALAND E LEWANDOWSKI”