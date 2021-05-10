Galli: "Darei a Vlahovic anche 5 milioni all'anno, meglio di lui solo Haaland e Lewandowski"

Galli suggerisce di fare pazzie pur di trattenere Vlahovic alla Fiorentina

Giovanni Galli, dirigente ed ex portiere viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi molto su Dusan Vlahovic:

"Vlahovic? In questo momento più forti di lui in Europa ci sono solo Lewandowski e Haaland. Non gli do 10, perché nel primo tempo poteva gestire meglio un contropiede per Bonaventura. Ho la sensazione che la Fiorentina abbia iniziato un certo tipo di percorso perché ha trovato chi, là davanti, la fa giocare bene. Se chiedesse 5 milioni? Io glieli darei! Magari è un'esagerazione data dall'estasi del momento, ma ha cominciato anche a colpire bene di testa, era il gol che gli mancava"

COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADE' SU DE ZERBI E VUOLE IL RITORNO DI MACIA. POSSIBILI SORPRESE

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