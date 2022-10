Sky Sport, i probabili 11 di Inzaghi: Correa e Darmian dal 1′, out Dzeko e Dumfries

Dopo la convincente prestazione della scorsa domenica, l’Inter di Simone Inzaghi vuole ottenere ulteriori tre punti per scavalcare la Juventus e rientrare in zona Europa. Non saranno confermati gli stessi 11 di settimana scorsa, infatti sono previsti diversi cambi sia sulle fasce che nella zona centrale del campo, con una possibile sorpresa nel reparto offensivo. In difesa confermati Skriniar, De Vrij e Acerbi poiché Bastoni causa influenza non è al meglio; sulla destra Darmian potrebbe concedere un turno di riposo a Dumfries mentre viene confermato sulla sinistra Dimarco, autore di ottime prestazioni nelle ultime uscite. A centrocampo ci dovrebbe essere una conferma di Mkhitaryan, accompagnato dai soliti Barella e Calhanoglu, con Asllani che cercherà di insidiare fino all’ultimo l’armeno che parte favorito. La sorpresa potrebbe essere Joaquin Correa che prenderebbe così il posto di Edin Dzeko nel tandem offensivo insieme a Lautaro Martinez, che vuole confermare ciò che di buono è stato visto nell’ultime due uscite, entrambe a segno. Lo riporta Sky Sport.

