Sconcerti scrive: Kane ricorda Batistuta per forza fisica e generosità

Proponiamo di seguito un estratto dell'articolo di Mario Sconcerti, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Oggi l’attaccante più interessante mi sembra Kane. Assomi...

Proponiamo di seguito un estratto dell'articolo di Mario Sconcerti, disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Oggi l’attaccante più interessante mi sembra Kane. Assomiglia un po’ a Batistuta per forza fisica e generosità, ha un soffio di potenza in meno, anche nel tiro, ma è a suo agio in una squadra un po’ acerba, confusionaria, che costruisce molto, offre continue situazioni. Kane è quello che nel trambusto giovanile riporta l’ordine naturale del calcio, una botta esatta e via".