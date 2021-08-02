Bocci: "Milenkovic? Temo riedizione del caso Chiesa. Cambio con Nastasic non è a migliorare"

Le parole di Alessandro Bocci ai microfoni di Radio Bruno

Alessandro Bocci, firma de Il Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Il solco da recuperare in classifica è molto ampio dopo diverse stagioni disastrose, ma se la Fiorentina non lotta almeno per l'Europa la prossima stagione sarà un fallimento".

MILENKOVIC-NASTASIC "Per quanto riguarda Milenkovic ho il terrore che si arrivi ad una riedizione del caso Chiesa, con il giocatore che viene venduto il 29 agosto ed il sostituto che arriva all'ultimo respiro. Ad oggi il sostituto sembra Nastasic che tuttavia, come Callejon un anno fa, arriva da una stagione estremamente deludente. Il cambio Milenkovic-Nastasic non è a migliorare".

VLAHOVIC "Anche in attacco c'è preoccupazione perché il giro degli attaccanti top deve ancora partire, con Kane del Tottenham sul piede di partenza. I londinesi stimano molto Vlahovic e potrebbero presentarsi con tanti milioni e se non rinnova tutto può succedere. Sostituire un ragazzo come lui sarebbe quasi impossibile per qualità tecniche e motivazioni".

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