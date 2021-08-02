Bucchioni: "Dirigenza Viola contenta: Italiano più gestibile di Gattuso. C'è bisogno di un regista"

Le parole di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno

Enzo Bucchioni, giornalista ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista dell'inizio del campionato previsto per il 22 Agosto. Ecco le sue parole:

ITALIANO "I dirigenti sono contenti di avere Italiano, gestire Gattuso era decisamente più complicato per loro. Era un profilo forte che parlava direttamente con il presidente. Poteva fare richieste con più forza. Da Italiano mi aspetto un gioco che manca da tanti anni e che possa rivalutare qualche interprete, ma servono comunque rinforzi".

MERCATO "Servono almeno altre tre pedine importanti in ruoli chiave, altrimenti è dura anche con un ottimo impatto dell'allenatore. Negli acquisti siamo in ritardo, mancano 20 giorni all'inizio del campionato e la squadra non è definita. Capisco che al tecnico servisse del tempo per conoscere la rosa ma adesso è il momento di svoltare. Mi auguro che la società abbia un'ampia lista di giocatori da cui attingere in giro per l'Europa".

GIOCO DI ITALIANO "Il gioco di Italiano è complicato, serve tempo per imparare le dinamiche. Rimandare ancora non è possibile. Uno dei ruoli fondamentali da acquistare in tutti i modi è il regista. Serve un metronomo rapido capace di dettare i tempi, indispensabile nel 4-3-3".

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