Sky annuncia: “Il Milan accelera per Modric: accordo vicino tra le parti. I rossoneri lo vogliono come guida”

L’accordo di massima tra il Milan e il Pallone d’Oro croato si baserebbe su un contratto annuale, con un’opzione per il secondo anno. Il club ha manifestato chiaramente la volontà di avere Modric a Milanello, non solo per le sue indiscusse qualità tecniche, ma anche per il suo ruolo di guida e leader all’interno dello spogliatoio. Un fattore chiave in questa trattativa è il “sì” di Massimiliano Allegri. L’allenatore, che evidentemente apprezza le doti e l’esperienza del centrocampista, avrebbe dato il suo benestare all’operazione, spingendo per il suo arrivo.