Fagioli “festeggia” la sconfitta della Fiorentina: like al post di Modric fa discutere

Una sconfitta amara per la Fiorentina quella rimediata ieri sera a San Siro contro il Milan, ma a far discutere non è solo la prestazione in campo. A tenere banco oggi è un gesto social destinato a far rumore: Nicolò Fagioli, tra i più deludenti in questo avvio di stagione, ha messo un like al post Instagram pubblicato da Luka Modric dopo il successo rossonero.

“Grande vittoria. Forza Milan”, ha scritto il fuoriclasse croato, autore di una prestazione solida e sempre più leader della squadra di Allegri. Parole che hanno raccolto entusiasmo tra i tifosi rossoneri ma anche un inatteso like proprio da parte di Fagioli, protagonista, suo malgrado, della serata negativa della Fiorentina.

Il gesto non è passato inosservato agli occhi di alcuni tifosi viola, già provati dal momento complicato della squadra. Il centrocampista, reduce da settimane sottotono, finisce così di nuovo nel mirino, stavolta non per ciò che fa in campo, ma per una leggerezza social.