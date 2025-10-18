La Nazione: “Fagioli sulla trequarti per limitare Modric. Piccoli in vantaggio in attacco”

La Nazione, nella sezione dedicata alla Fiorentina, ha tracciato la probabile formazione che Stefano Pioli schiererà domani sera contro il Milan. Restano però alcuni dubbi dell’ultima ora, in particolare legati alle condizioni di Moise Kean, che questa mattina sosterrà un test decisivo durante la rifinitura.

Le chance di vederlo in campo aumentano, anche se con ogni probabilità l’attaccante partirà dalla panchina, pronto a subentrare se necessario. La decisione definitiva sarà presa in mattinata al Viola Park, al termine di un confronto tra allenatore, giocatore e staff medico: l’obiettivo è evitare qualsiasi rischio di ricaduta. Se Kean riceverà buone sensazioni dalla caviglia, sarà regolarmente convocato.

In caso contrario, sarà Roberto Piccoli a guidare l’attacco dal primo minuto. In difesa è confermato il rientro di Pongracic, che dovrebbe affiancare Pablo Marí e Ranieri. Sulle corsie laterali spazio con ogni probabilità a Dodô e Gosens, mentre in mezzo al campo restano favoriti Nicolussi Caviglia e Mandragora.

Più difficile, invece, immaginare Fagioli in cabina di regia: l’ex Juve potrebbe essere impiegato sulla trequarti, per ostacolare le giocate di Modric. Al momento, però, i principali candidati per quella zona restano Fazzini e Gudmundsson, quest’ultimo reduce da ottime prestazioni con la nazionale islandese e stimolato da Pioli anche in conferenza stampa.