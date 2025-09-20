Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto

Lezione di calcio di Modric, doppietta di Pulisic e sigillo di Fofana: il Milan di Allegri vince e convince a Udine

Il Milan risponde presente e lo fa con una prestazione convincente, travolgendo l’Udinese al Bluenergy Stadium con un secco 3-0. I rossoneri ritrovano solidità e brillantezza, trascinati da un ispiratissimo Christian Pulisic autore di una doppietta, un gol di forza di Fofana e una prova magistrale di Luka Modric, autentico professore in mezzo al campo. In porta, esordio da titolare e clean sheet per Terracciano, che si fa trovare pronto e non concede nulla ai friulani.

A centrocampo, da sottolineare come detto la prestazione di Modric che incanta con la sua visione e i tempi di gioco. Il croato, alla sua miglior prova in maglia rossonera finora, distribuisce palloni con eleganza e spezza il ritmo degli avversari con intelligenza tattica da veterano. Con questa vittoria, il Milan consolida la sua posizione in zona Champions e guarda con rinnovata fiducia ai prossimi impegni. Se Pulisic continua così e Modric mantiene questa forma, i rossoneri possono davvero sognare in grande.