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Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo"

Ho avuto la fortuna di incontrare Modric all'Europeo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2025 10:24
Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Modric mi piace, è il mio idolo, ho anche avuto la fortuna di incontrarlo agli Europei. Lo so bene. Spero di poter tornare in Nazionale il più velocemente possibile, non posso non considerarlo un obiettivo".

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