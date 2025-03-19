Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo"

Ho avuto la fortuna di incontrare Modric all'Europeo

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Modric mi piace, è il mio idolo, ho anche avuto la fortuna di incontrarlo agli Europei. Lo so bene. Spero di poter tornare in Nazionale il più velocemente possibile, non posso non considerarlo un obiettivo".