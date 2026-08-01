Di Marzio: "Joao Mario ad un passo dalla Fiorentina" sarà grande concorrenza sulla fascia destra

ll portoghese è sempre più vicino all'approdo in viola: possibile prestito con diritto di riscatto, sarà un'alternativa a Jimenez mentre Dodò è ancora in rosa

A cura di Andrea Gemignani 01 agosto 2026 23:57

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