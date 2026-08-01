Di Marzio: "Joao Mario ad un passo dalla Fiorentina" sarà grande concorrenza sulla fascia destra
ll portoghese è sempre più vicino all'approdo in viola: possibile prestito con diritto di riscatto, sarà un'alternativa a Jimenez mentre Dodò è ancora in rosa
Joao Mario si avvicina sempre di più alla Fiorentina. A rilanciare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, confermando una trattativa ormai ben avviata tra il club viola e la Juventus. L'operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro.
Terzino destro portoghese classe 2000, Joao Mario è un esterno di spinta, dotato di buona tecnica, velocità e propensione offensiva. Nato come ala, può interpretare tutta la corsia destra, garantendo profondità e qualità nei cross, senza rinunciare al lavoro in fase difensiva.
Nella rosa di Fabio Grosso rappresenterebbe un'importante alternativa sulle corsie. Sulla carta il titolare resta Jimenez, mentre Dodò è ancora un giocatore della Fiorentina nonostante i continui rumors di mercato. L'eventuale arrivo di Joao Mario aumenterebbe la concorrenza e offrirebbe al tecnico una soluzione affidabile per affrontare una stagione ricca di impegni, a prescindere dall'evoluzione del futuro del brasiliano.