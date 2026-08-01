Romano su Mastantuono: "Fiorentina rassegnata al prestito. Roma non convinta sulla formula"

Fabrizio Romano si è soffermato sulla corsa a Mastantuono: la Roma vuole fare un investimento su di lui, la Fiorentina pronta ad accettare la formula del prestito secco o con diritto.

La Fiorentina sogna Franco Mastantuono. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla corsa al classe 2007 argentino:

"La Roma non è convinta del prestito secco, con il Real Madrid che manterrebbe il pieno controllo del giocatore, perché preferirebbe fare un investimento su di lui. La Fiorentina, invece, è aperta anche a una formula diversa, "rassegnandosi" all'idea che il Real, in ogni caso, continuerà a controllarlo senza perderlo di vista, sia con un prestito secco sia con un diritto di riscatto. Paratici ci sta provando con forza, in maniera importante. La Fiorentina sogna Mastantuono, la Roma ha già mosso i suoi passi e anche altri club, dall'Italia e dall'estero, si sono fatti avanti. Può diventare un'occasione concreta nei prossimi giorni".