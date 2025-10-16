Corriere Fiorentino: “Modric, che pericolo! Pioli pensa a Fagioli per limitarlo. Ndour e Fazzini le altre opzioni”

È un compito ingrato, oltre che particolarmente difficile da svolgere, ma può rappresentare la chiave di volta per uscire indenni da San Siro domenica sera. Nella preparazione alla gara contro il Milan Pioli è chiamato ad azzeccare tutte le scelte, ma ce n’è una che più di altre potrà fare la differenza: chi sarà incaricato di seguire lungo il campo il veterano Luka Modric — fonte primaria del gioco rossonero e scommessa che la dirigenza del Milan pare aver già vinto — dovrà accollarsi oneri e onori di una marcatura fondamentale, ma al tempo stesso potrà diventare arma fondamentale per mettere in crisi la manovra milanista e alimentare quella viola.

Sotto il profilo numerico non mancano le opzioni per Pioli. È vero l’allenatore lavorerà con il gruppo al completo soltanto da oggi, ma con il ritorno tra i disponibili di Sohm (che aveva rinunciato alla chiamata della nazionale svizzera per problemi di fascite plantare) il ballottaggio per chi dovrà provare a neutralizzare il regista croato (e la sua visione di gioco) è decisamente ampio. Logico che molto dipenderà dall’assetto che Pioli sceglierà per affrontare il Milan, ma considerato un 3-5-2 (che spesso di trasforma in 3-4-2-1, con due mezze punte dietro al centravanti) che difficilmente l’allenatore abbandonerà (anche per affrontare a specchio i rossoneri) è già possibile immaginare un tris di candidati tra i quali scegliere. Premessa la titolarità di Mandragora e Nicolussi Caviglia, quest’ultimo chiamato ad agire da vertice basso del centrocampo come già gli è capitato contro Pisa e Roma, e con Gudmundsson e Fazzini che si giocheranno una maglia sulla trequarti (ma i due potrebbero anche giocare insieme), sono soprattutto Ndour e Fagioli a sperare di ricevere la fiducia del tecnico, anche perché Sohm è reduce da un paio di settimane di assenza.

L’idea insomma sarebbe quella di affidarsi all’ex Juventus per provare a limitare Modric senza rinunciare a una certa qualità in fase d’impostazione, a patto però che Fagioli mostri tutt’altra intensità rispetto all’ultima uscita in Conference contro il Sigma Olomouc. Nelle due gare di campionato prima della sosta Pioli lo ha lasciato in panchina senza nemmeno chiedergli di scaldarsi, ora che la Fiorentina vuol cambiare una classifica preoccupante il mediano è chiamato a riscattarsi, magari vincendo il duello con l’ex Pallone d’Oro Modric e sotto gli occhi del mentore Allegri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.