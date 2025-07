Di Livio consiglia Kean: “Deve restare alla Fiorentina un altro anno o due per finire il suo percorso”

L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, nel corso dell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato del nuovo corso dei viola partito con Stefano Pioli alla guida della squadra. Spazio anche a un consiglio rivolto a Moise Kean, che in questi giorni è tentato dai soldi che il club saudita dell’Al-Qadsiah sembra essere pronto a mettere sul piatto per strapparlo al club toscano. Nessun dubbio secondo Di Livio: il centravanti della Nazionale dovrebbe completare il suo percorso di crescita a Firenze, almeno per altre una o due stagioni.

Il nuovo corso della Fiorentina è partito da alcuni acquisti di giovani talenti.

“Viti e Fazzini mi piacciono. Fazzini è molto fantasioso e fa anche gol. E anche Viti mi piace in ottica futura, mi sembrano due buoni arrivi”.

Pioli in viola?

“Vedo con lui i presupposti per buon futuro, per la Fiorentina. Pioli è una garanzia. C’è da capire un’altra cosa”.

Si riferisce al bomber della squadra?

“Eh già: che farà Kean? C’è da capire questo. Secondo me deve finire il percorso a Firenze. Gli consiglierei di restare in viola altri 1-2 anni”.