Di Livio: "Kean? Sta migliorando sottoporta. Ora tutto sta funzionando alla perfezione"

Prima di tutto mi piace la sua voglia di combattere

Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport di Moise Kean: "Prima di tutto mi piace la sua voglia di combattere, la sua generosità, la sua forte volontà di migliorarsi sempre. Tenacia e generosità lo hanno sempre accompagnato. Ma l'ambiente di Firenze è magico, ti trasmette calore e affetto. Il pubblico è passionale. Ai tifosi viola questo tipo di giocatore, che corre e rincorre, piace in particolar modo. C'è poi il rapporto con l'allenatore e tutto un insieme che adesso sta funzionando alla perfezione. In più Moise sta migliorando molto sottoporta e nei movimenti di aiuto alla squadra".

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