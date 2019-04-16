Di Livio: "A Firenze fui accolto come un "gobbo di m..", poi cambiarono idea. A mio figlio racconto.."

A "Grifo Ricordi" su Umbria Tv ha parlato l'ex calciatore della Fiorentina Angelo Di Livio. Queste le sue parole: "A Firenze mi accolsero come gobbo di m....

A "Grifo Ricordi" su Umbria Tv ha parlato l'ex calciatore della Fiorentina Angelo Di Livio. Queste le sue parole: "A Firenze mi accolsero come gobbo di m...., ma ci misi poco a convincerli: bastò un preliminare di Champions. Poi rimasi dopo il fallimento ed è stata un'esperienza bellissima, andavamo dappertutto con migliaia di tifosi, un po' come accadde a Perugia in quella stagione di C2. Incontrare il Perugia allo spareggio mi fece male, ma purtroppo questo è il calcio che per me è passione e sentimento. Firenze è stata una storia romantica e bellissima che racconto ancora a mio figlio. Gli dico sempre che se uno gioca con la maglia addosso dà molto di più e ti fa voler bene dai tifosi. Io sono stato benvoluto da tutte le tifoserie".