Di Livio: "La Fiorentina ha preso uno dei migliori attaccanti in Europa come Dzeko, mi piace la rosa"

Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Tra i tanti temi toccati c'è anche la stagione della Fiorentina, que...

Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Tra i tanti temi toccati c'è anche la stagione della Fiorentina, queste le sue parole:

La nuova Fiorentina le piace?

"Sì, mi piace. Ha costruito una buona rosa, prendendo uno dei migliori attaccanti in Europa, Dzeko, anche se non è più giovanissimo. Ha Kean, che è forse in questo momento il miglior attaccante in Italia. C'è da amalgamare tante situazioni, ma secondo me è una Fiorentina che può fare benissimo quest'anno".