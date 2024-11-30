Di Livio: "Dopo la vittoria contro l'Arsenal a Wembley trovai Trapattoni a piangere di gioia in bagno"

Angelo Di Livio è intervenuto a TV Play raccontando diversi aneddoti sul suo periodo alla Fiorentina, queste alcune delle sue parole:La vittoria contro l'Arsenal a Wembley?"L’Arsenal ci snobbò, li ved...

Angelo Di Livio è intervenuto a TV Play raccontando diversi aneddoti sul suo periodo alla Fiorentina, queste alcune delle sue parole:

La vittoria contro l'Arsenal a Wembley?

"L’Arsenal ci snobbò, li vedevo un po’ leziosi mentre noi giocavamo con la bava alla bocca, anche perché avevamo solo un risultato. Dentro di noi ci dicevamo che sarebbe stato impossibile, poi vabbè uno stadio con un prato di una perfezione incredibile. Quello di Batistuta non era un tiro in porta, non so cos’era ma non era un tiro in porta. Anche all’Old trafford vincevamo 1-0 poi all’intervallo ci ritroviamo sotto 2-1 e quando alzano i ritmi diventa difficile."

Meglio il destro di Bati, o il sinistro di Adriano?

"Se unisci il destro di Bati e il sinistro di Adriano viene fuori una fortezza. Bati in quel periodo aveva anche problemi di articolazioni mentre Adriano era più giovane ma sono due carriere diverse, Adriano poteva fare molto di più."

Trapattoni a Wembley esultava più di tutti?

A fine partita con l’Arsenal io avevo voglia di fumarmi una sigaretta, vado in bagno e trovo il Trap con le lacrime agli occhi, mi ha detto che era troppo felice e aveva troppa euforia, io l’ho abbracciato forte ed ero pronto a rigiocarne un altra perchè mi caricava troppo. Un uomo che con tutto quello che aveva vinto in carriera si emozionava per una vittoria super importante.Quella sera ci attaccavano da tutte le parti, San Toldo pareva tutto sembrava incredibile. Quello che abbiamo fatto quella sera con grande fortuna fu una cosa incredibile, sì avevamo 2/3 top player che erano Bati, Rui Costa, Toldo e ci metto dentro anche Chiesa, ma con grande umiltà siamo andati a giocare quella partita e l’abbiamo sfangata.

FREY SU DE GEA

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