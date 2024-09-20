Di Livio: "Ringrazio il popolo viola per i messaggi di affetto. Non dimentico quanto fatto a Firenze"

L'ex centrocampista della Fiorentina ringrazia i tifosi viola per i messaggi di affetto dopo l'amaro racconto

Dopo aver raccontato l'amaro retroscena risalente al periodo successivo al suo addio al calcio, Angelo Di Livio ringrazia il popolo viola per i messaggi di solidarietà. Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina ai microfoni di Tv Play:

"Voglio ringraziare tutto il popolo viola, perché mi sono arrivati tanti messaggi di solidarietà, di affetto e di riconoscenza. Non dimentico quello che abbiamo fatto a Firenze, una rinascita romantica e passionale come meriterebbe anche oggi la città di Firenze"

Di Livio: “Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano”

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