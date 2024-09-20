Labaro Viola

Di Livio: "Ringrazio il popolo viola per i messaggi di affetto. Non dimentico quanto fatto a Firenze"

L'ex centrocampista della Fiorentina ringrazia i tifosi viola per i messaggi di affetto dopo l'amaro racconto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2024 17:04
Di Livio: "Ringrazio il popolo viola per i messaggi di affetto. Non dimentico quanto fatto a Firenze" - GERMOGLI PH:30-10-01-FIRENZE FIORENTINA IL CAPITANO ANGELO DI LIVIO
GERMOGLI PH:30-10-01-FIRENZE FIORENTINA IL CAPITANO ANGELO DI LIVIO
News
Fiorentina
Di Livio
Condividi

Dopo aver raccontato l'amaro retroscena risalente al periodo successivo al suo addio al calcio, Angelo Di Livio ringrazia il popolo viola per i messaggi di solidarietà. Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina ai microfoni di Tv Play:

"Voglio ringraziare tutto il popolo viola, perché mi sono arrivati tanti messaggi di solidarietà, di affetto e di riconoscenza. Non dimentico quello che abbiamo fatto a Firenze, una rinascita romantica e passionale come meriterebbe anche oggi la città di Firenze"

Di Livio: “Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano”

https://www.labaroviola.com/di-livio-sono-stato-umiliato-dalla-fiorentina-mi-avevano-promesso-altro-e-poi-non-rispondevano/268163/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok