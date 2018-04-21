Di Livio bacchetta Antognoni: "L'Europa un regalo per Firenze? No, è il traguardo che merita la piazza"
Presente negli studi di Sky durante l'intervista al club manager Giancarlo Antognoni, l'ex viola Angelo Di Livio ha commentato le ambizioni gigliate in chiave europea. "Stimo Giancarlo - ha dichiarato...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2018 19:16
Presente negli studi di Sky durante l'intervista al club manager Giancarlo Antognoni, l'ex viola Angelo Di Livio ha commentato le ambizioni gigliate in chiave europea. "Stimo Giancarlo - ha dichiarato - ma non deve definire la qualificazione all'Europa League un 'regalo' per i tifosi e per la città. Questo perché Firenze e la sua piazza meritano di per sé, per quello che esprimono, questo genere di traguardo".