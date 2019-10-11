Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa"

Angelo Di Livio, grande ex juventino e viola, ora ct della Nazionale delle Poste, ha parlato ai microfoni TMW a Trento, dove è in corso il Festival dello Sport: "La Fiorentina? La proprietà ha dato be...

A cura di Redazione Labaroviola 11 ottobre 2019 14:52

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