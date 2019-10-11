Labaro Viola

Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa"

Angelo Di Livio, grande ex juventino e viola, ora ct della Nazionale delle Poste, ha parlato ai microfoni TMW a Trento, dove è in corso il Festival dello Sport: "La Fiorentina? La proprietà ha dato be...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 14:52
Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa" -
News
Fiorentina
Di Livio
Montella
Chiesa
Europa
Castrovilli
Ribery
Condividi

Angelo Di Livio, grande ex juventino e viola, ora ct della Nazionale delle Poste, ha parlato ai microfoni TMW a Trento, dove è in corso il Festival dello Sport: "La Fiorentina? La proprietà ha dato bei segnali, sono contento dell'entusiasmo. La squadra gioca molto bene, merito dell'amico Montella. Molto bravo Castrovilli, Chiesa resta per me il migliore. Ribery? Gran campione, dà l'esempio a tutti di come si è professionisti. Chi come me è stato alla Fiorentina sa cosa vuol dire portare quella maglia. Scelta migliore non poteva fare. Mi fa davvero piacere vederlo a Firenze. La squadra viola può essere la sorpresa ed entrare in Europa"

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok