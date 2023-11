Di Livio: “Italiano? Le finali non si giocano, si vincono. Deve migliorare nella lettura”

Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è ancora lì in alto in classifica ma ora la speranza è che esterni e attaccanti si sblocchino. Nico Gonzalez sta facendo per tre in questa squadra.

La stagione della Fiorentina? Può giocarsela fino alla fine per qualunque traguardo europeo, deve crederci. Guardate la partenza del Napoli, del Milan e delle due romane. In ogni caso è un percorso positivo.

Italiano? Gli allenatori crescono, ma quelle due finali non si perdonano. Le finali non si giocano, si vincono. Deve migliorare nella lettura perchè qualcosa è stato sbagliato”.

LE PAROLE DI BONAVENTURA DAL RITIRO DELLA NAZIONALE