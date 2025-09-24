Di Livio: “Una vittoria domenica può già cambiare tutto. Convinto che il problema è nella testa dei giocatori”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione dei viola: “È un problema generale e dare colpa a un solo fattore è impossibile. È importante che i giocatori ripuliscano il cervello e lavorino da squadra. Se ne esce grazie al risultati e una vittoria domenica può già cambiare tutto. Pioli però deve capire cosa non sta funzionando perché a Pisa non sarà semplice. lo sono convinto che il problema non sta nel moduli, ma nella testa dei giocatori. Piccoli è un valore aggiunto per Kean perché gli va a prendere un altro marcatore. Non è certo questo il problema, anzi. Più che altro anche loro devono dare qualcosa in più e Pioli deve analizzare bene il motivo per cui non arrivano i palloni a Kean, che a sua volta deve fare movimenti maggiori. Metterei Fagioli mezzala perché come regista perde molto. In quel ruolo vedo bene Nicolussi Caviglia che è un giocatore lineare e pulito, un po’ come Locatelli alla Juventus. E in più può rappresentare un filtro per la fase difensiva”.