24 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Livio: “Una vittoria domenica può già cambiare tutto. Convinto che il problema è nella testa dei giocatori”

Rassegna Stampa

Di Livio: “Una vittoria domenica può già cambiare tutto. Convinto che il problema è nella testa dei giocatori”

Redazione

24 Settembre · 09:00

Aggiornamento: 24 Settembre 2025 · 09:00

TAG:

Di LivioFiorentina

Condividi:

di

"Importante che i giocatori ripuliscano il cervello e lavorino da squadra"

Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina,  ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione dei viola: “È un problema generale e dare colpa a un solo fattore è impossibile. È importante che i giocatori ripuliscano il cervello e lavorino da squadra. Se ne esce grazie al risultati e una vittoria domenica può già cambiare tutto. Pioli però deve capire cosa non sta funzionando perché a Pisa non sarà semplice. lo sono convinto che il problema non sta nel moduli, ma nella testa dei giocatori. Piccoli è un valore aggiunto per Kean perché gli va a prendere un altro marcatore. Non è certo questo il problema, anzi. Più che altro anche loro devono dare qualcosa in più e Pioli deve analizzare bene il motivo per cui non arrivano i palloni a Kean, che a sua volta deve fare movimenti maggiori. Metterei Fagioli mezzala perché come regista perde molto. In quel ruolo vedo bene Nicolussi Caviglia che è un giocatore lineare e pulito, un po’ come Locatelli alla Juventus. E in più può rappresentare un filtro per la fase difensiva”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio