“Col fallimento a Firenze – ha detto l’ex viola Angelo Di Livio al Corriere Fiorentino – ho vissuto una storia bella e romantica. Mentre tutti se ne andavano ho deciso di restare. Chiesa? Non me la sento di dargli consigli, suo padre è stato un campione, è una persona in gamba saprà aiutarlo. Quest’anno ha fatto una ragione di alti e bassi ma sicuramente è il miglior talento del calcio italiano. Castrovilli? Stagione straordinaria, presto sarà un perno della Nazionale. Iachini? mi piace molto, mi rivedo in lui, è passionale e sanguigno come me. Penso che vada riconfermato, merita continuità nel tempo. La squadra da quando è arrivato è migliorata. Ora la Fiorentina è sanguigna ed ai tifosi piace. Commisso? Mi piacerebbe conoscerlo. La Fiorentina deve stare ad alti livelli, deve lottare per obiettivi ambiziosi. Serviranno altre operazioni alla Ribery per vincere qualcosa”.