Di Livio: “Le punte non segnano perché non hanno mai un pallone in verticale”

L’ex capitano della Fiorentina, Angelo Di Livio, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per commentare i temi caldi anche in casa viola:

“Gli attaccanti della Fiorentina fanno sempre tanta fatica a trovare il gol, difficile capirne appieno la ragione. Vero che dopo Vlahovic è mancato un bomber da almeno 15 gol, però hai preso Belotti e non segna, hai Nzola che non segna, Beltran idem, quindi c’è un problema diverso. Probabilmente tecnico-tattico, un piano che non coinvolge del tutto gli attaccanti a questo punto. La Fiorentina è abituata ad andare sempre sugli esterni e non verticalizza mai sull’attaccante. Per il dopo Italiano mi piacerebbe moltissimo Juric. E’ un nome che non è mai stato fatto, perché troppo sottovalutato secondo me”

