Di Livio: "Mi piange il cuore. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico"

Angelo Di Livio ha commentato la situazione in casa Fiorentina ai microfono di TMW Radio

Il soldatino Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha rilasciato una piccola dichiarazione sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Mi piange il cuore, deve stare attenta perché la situazione potrebbe diventare pericolosa. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico. Vedo un Ribery che con la testa è altrove. Quindi bisognerà fare delle scelte ben precise".

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