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Di Livio: "Mi piange il cuore. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico"

Angelo Di Livio ha commentato la situazione in casa Fiorentina ai microfono di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2020 22:29
Di Livio: "Mi piange il cuore. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico" - CARDIFF, WALES - JUNE 03: Angelo Di Livio looks on ahead of the UEFA Champions League Final match between Juventus and Real Madrid at the National Stadium of Wales on June 3, 2017 in Cardiff, Wales. (Photo by Chris Brunskill Ltd/Getty Images)
CARDIFF, WALES - JUNE 03: Angelo Di Livio looks on ahead of the UEFA Champions League Final match between Juventus and Real Madrid at the National Stadium of Wales on June 3, 2017 in Cardiff, Wales. (Photo by Chris Brunskill Ltd/Getty Images)
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Di Livio: "Mi piange il cuore. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico"

Il soldatino Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha rilasciato una piccola dichiarazione sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Mi piange il cuore, deve stare attenta perché la situazione potrebbe diventare pericolosa. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico. Vedo un Ribery che con la testa è altrove. Quindi bisognerà fare delle scelte ben precise".

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