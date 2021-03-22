Di Livio: "Vlahovic? Per me resta un anno, poi va via come Chiesa. Sarri o Spalletti per un nuovo ciclo"

Di Livio parla di Vlahovic e della Fiorentina

Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di TMW dopo Fiorentina-Milan, 2-3:

Milan che vince alla Fiorentina:

"La Fiorentina ha fatto un'ottima partita, mi ha sorpreso l'energia ritrovata del Milan. Tanto di cappello alla squadra di Pioli. Questa partita vale sei punti per il Milan. Vincere in un campo così difficile è ottimo. Vlahovic? Per la sua crescita spero di vederlo ancora un anno alla Fiorentina. Deve essere comunque sempre grato alla Fiorentina che gli ha permesso di mettersi in mostra. Per me la Fiorentina del prossimo anno sarà diversa e deve rimanere per questo. Io vedo lo stesso percorso di Chiesa, con un accordo per poi andare via l'anno successivo".

Fiorentina che cambierà per lei?

"Firenze è una piazza importante, la società deve dare un segnale importante ala città con un nuovo tecnico, come Sarri o Spalletti".

LEGGI ANCHE, DRAGOWSKI USCITO PER UNA CONTUSIONE ALLA CAVIGLIA SINISTRA: PREVISTI ACCERTAMENTI OGGI

https://www.labaroviola.com/dragowski-uscito-contusione-caviglia/134540/